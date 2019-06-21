Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 296.1 статті 296 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої-третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1—296.1.3.

Першим абзацом підпункту 296.1.1 визначено, що платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Згідно з підпунктом 296.1.2 платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації книги обліку доходів та витрат, вони подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник книги обліку. Форми книг обліку та порядки їх ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 579.

Пунктом 5 порядків визначено, що записи в книзі обліку виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема, про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку в грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (пункт 292.6 статті 292 Кодексу).

Дані книги обліку заповнюються в гривнях із копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку (пункт 8 порядку).

Тобто в день отримання суми коштів (авансу, передоплати) за продані товари, виконані роботи, надані послуги фізичною особою — підприємцем платником єдиного податку першої і другої груп та платником єдиного податку третьої групи, який не є платником податку на додану вартість, у книзі обліку заповнюється графа 2 «сума», платником єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість — графа 2 «сума без податку на додану вартість» розділу I «Доходи».

Якщо при розірванні договору сума коштів (авансу, передоплати) за продані товари, виконані роботи, надані послуги повертається фізичною особою — підприємцем у наступних звітних періодах, то в день їх повернення в книзі обліку платником єдиного податку першої і другої груп та платником єдиного податку третьої групи, який не є платником податку на додану вартість, заповнюється графа 3 «сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати», платником єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість — графа 3 «сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати без податку на додану вартість» розділу I «Доходи».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області