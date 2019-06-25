Змагалися керівники рад

Паралельно зі стартами юних важкоатлетів ВФСТ «Колос» провело в Скадовську і всеукраїнські змагання голів сільських, селищних рад, голів та старост об’єднаних територіальних громад. В особистих турнірах із сімох видів спорту за нагороди сперечалися сільські фізкультурники з вісімнадцяти областей нашої держави.

Третій рік підряд у спортивному святі взяла участь і збірна Шумської ОТГ. Досвід, так би мовити, дався взнаки. Наші земляки на рівних боролися із суперниками в гирьовому спорті і настільному тенісі, потрапивши до вісімок найкращих. А в зональному турнірі з мініфутболу до снаги виявилося навіть здолати торішніх переможців з Івано-Франківської області. Щоправда, поразки від команд із Сумської та Одеської областей не дозволили вийти до стадії плей-оф.

Трохи гіршими виявилися справи в шахістів із шашкістами і в дартсі. Але і в цих видах сільські фізкультурники із Шумська до числа аутсайдерів не потрапили.

На фото: зірна сільських фізкультурників Шумської ОТГ.

Фото з архіву організаторів