Знадобиться фермерам

Відповідно до пункту 5 прим.1 першої частини статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами і доповненнями членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, визначено платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Такі платники зобов’язані стати на облік у контролюючих органах платниками єдиного внеску.

Після взяття на облік у контролюючих органах платниками ЄВ на членів фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, поширюються обов’язки, визначені пунктом 1 другої частини статті 6 згаданого Закону щодо своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати ЄВ.

При цьому, в розумінні пункту 5 прим.1 першої частини статті 4 Закону, не є платниками ЄВ члени фермерського господарства, якщо вони одночасно є застрахованими особами і за них роботодавцями сплачується ЄВ із суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» із змінами та доповненнями, та/або суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Умови зняття з обліку платників ЄВ, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями, визначаються розділом V порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014, яким, зокрема, передбачено подання до контролюючому органу заяви про зняття з обліку платника ЄВ за формою № 7-ЄСВ, наведеною в додатку 5 до згаданого порядку.

Тобто, якщо член фермерського господарства, який перебуває на обліку платником ЄВ, уклав трудовий договір із роботодавцем, то він повинен подати до контролюючого органу заяву про зняття з обліку платника ЄВ за формою №7-ЄСВ та знятися з обліку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області