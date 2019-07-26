Більярдисти вдячні меценатам

Сьогодні, 26 липня, в більярдному клубі «Абриколь» визначилися лауреати особистого чемпіонату області з більярду серед осіб з інвалідністю. За нагороди турніру боролися шістнадцять аматорів кия.

Перед початком змагань з вітальним словом до учасників звернувся начальник тернопільського «Інваспорту», заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин. Від адміністрації центру, а також від спортсменів він щиро подякував голові обласного осередку Федерації спортивного більярду України в Тернопільській області Андрієві Мазепі і директорові більярдного клубу Андрієві Іващуку, які вже котрий рік підряд безкоштовно надають зал в оренду для проведення змагань осіб з інвалідністю.

Доволі ж напружені баталії цього року завершилися тріумфом Сергія Перепелиці. Друге місце виборов Вадим Гуска, третє — Сергій Нужний. Лауреати нагороджені медалями і грамотами.

Фото з архіву організаторів