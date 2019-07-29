«Бронза» європейської першості

Минулої неділі в німецькому Бохумі завершився десятий чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів із порушенням слуху. Серед тих, кому пощастило піднятися на п’єдестал пошани ювілейних змагань, і вихованка тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ «Інваспорт», майстер спорту Руслана Муравська.

19-річна підопічна заслуженого тренера України Михайла Васірука відзначилася в улюбленому для себе виді «королеви» — стрибках у висоту. Підкоривши планку на висоті 164 сантиметри, виборола третє місце.

На фото: бронзова призерка європейської першості Руслана МУРАВСЬКА разом зі своїм наставником Михайлом ВАСІРУКОМ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»