Доброчесно сплачувати податки

Упродовж першого півріччя цього року платники податків Тернопільщини сплатили до бюджетів усіх рівнів три мільярди 292,3 мільйона гривень податкових платежів, що перевищило очікувані надходження на 8,4 мільйона. Порівняно з січнем-червнем 2018 року до зведеної казни спрямовували платежів на 514,8 мільйона гривень більше.

Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат. Він також зазначив, що із загальної суми надходжень до державного бюджету надійшло один мільярд 348,1 мільйона гривень, а місцеві бюджети отримали один млрд 939,6 мільйона гривень, що відповідно на 178,2 мільйона гривень та 332,6 мільйона гривень більше.

Серед основних бюджетоформуючих податків є податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали один мільярд 341,3 мільйона гривень, що на 254,9 мільйона більше, ніж торік за аналогічний період.

Також вагому частку в доходах держбюджету склали надходження з податку на додану вартість — 560,4 мільйона гривень (плюс 45,4 мільйона гривень до минулого року) та податку на прибуток — 136,6 мільйона гривень, що на 16,3 мільйона більше за надходження першого півріччя 2018 року.

Зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів, на думку керівника фіскального відомства, результат усвідомлення платниками необхідності сплачувати податки доброчесно та в повному обсязі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області