Доречно нагадати

Відокремлений підрозділ юридичної особи (філія, представництво), який, згідно з пунктом 15.1 статті 15 Податкового кодексу України, є платником податків, зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах, повідомляти про всі об’єкти оподаткування, що знаходяться на його балансі, шляхом подання до контролюючого органу повідомлення за форою №20-ОПП. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Юридична особа подає до контролюючого органу повідомлення за формою №20-ОПП та інформує про всі об’єкти оподаткування, крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи.

При закритті відокремленого підрозділу він подає до контролюючого органу повідомлення за формою №20-ОПП з інформацією про закриття об’єктів оподаткування, а юридична особа — повідомлення за формою №20-ОПП з інформацією про відкриття об’єктів оподаткування, що не припиняються із закриттям відокремленого підрозділу. Так само подаються повідомлення і при передачі об’єкта відокремленого підрозділу на баланс іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи або якщо внаслідок організаційних чи інших змін об’єкт перестав бути об’єктом оподаткування відокремленого підрозділу.

Відомості повідомлення за формою №20-ОПП вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб:

— не пізніше наступного робочого дня після їх надходження до контролюючого органу засобами електронного зв’язку в електронній формі (про результати опрацювання документу платнику направляється в електронному вигляді квитанція 2);

— не пізніше 15-ти днів (30 днів для великих за обсягом) від дня їх надходження до контролюючого органу на паперових носіях.

Платники податків можуть переглянути інформацію про об’єкти оподаткування в приватній частині електронного кабінету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області