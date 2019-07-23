Доведеться множити…

Нагадування головного управління ДФС у Тернопільській області роботодавцям. Стосовно нарахування єдиного внеску найманим працівникам, які не відпрацювали повний місяць.

Якщо база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску. Норми встановлені п’ятою частиною статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями.

Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працівника в трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця.

При звільненні або прийнятті працівника на основне місце роботи протягом місяця, в якому нарахована заробітна плата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області