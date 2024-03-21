Окремим платникам обмежили повернення помилково чи надміру сплаченого єдиного внеску

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У зв’язку з прийняттям Закону України від 10 серпня 2023 року за номером 3317-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та з метою неухильного дотримання контрольними органами Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» його фахівці повідомили про таке.

Законом за номером 3317 внесено зміни до закону за номером 2464, зокрема, частину тринадцяту статті 9 доповнено другим абзацом такого змісту:

Не підлягають поверненню помилково та/або надміру сплачені суми єдиного внеску платникам, щодо яких у порядку, встановленому Законом України «Про санкції», прийняті рішення про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), протягом строку застосування таких санкцій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області