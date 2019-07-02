Другий тиждень передсезонної підготовки

Після місячної відпустки гравці і тренери тернопільської «Ниви» розпочали підготовку до нового сезону в чемпіонаті України серед команд другої ліги. В першому тренуванні, проведеному на початку минулого тижня на клубній базі «Ватра», взяли участь 22 футболісти, серед яких і потенційні новачки.

Перед його початком відбулися традиційні збори, під час яких головний тренер команди Василь Малик ознайомив гравців із детальним планом підготовки до сезону, графіком проведення товариських поєдинків. А також повідомив, що замість Вадима Боженка, який припинив співробітництво з футбольним клубом, із воротарями займатиметься його асистент Ігор Білан.

Стосовно ж новачків команди, то на місце воротаря Владислава Сидоренка і польових гравців Тараса Радюка, Ігоря Бровка та Ярослава Кірієнка, які залишили команду в статусі вільних агентів, уже встигли запросити двох вихованців тернопільського футболу — півзахисника Андрія Скакуна, який раніше виступав у волочиському «Агробізнесі», і перспективного нападника Андрія Різника. Інші ж доводитимуть своє право зодягнути футболку «Ниви» під час передсезонної підготовки.

Ще одна обнадійлива новина — на тренувальних зборах до партнерів по команді приєднався лідер її атак Олексій Литовченко. Щоправда, про максимальні навантаження поки не йдеться. Після отриманої наприкінці минулого сезону складної травми і перенесеної в травні операції футболістові доведеться відновлюватися щонайменше 4—6 місяців. Відновлювальні процедури під наглядом клубного лікаря проходитимуть у басейні і в тренажерному залі.

Минулої ж п’ятниці на тренувальній базі «Ватра» тернопільська «Нива» провела і першу в новому сезоні товариську гру. З доволі серйозним випробуванням — двобоєм із футбольним клубом «Львів», який у попередньому чемпіонаті України серед команд прем’єр-ліги фінішував шостим, підопічні Василя Малика впоралися — нульова нічия. На цьому тижні заплановані два спаринги. В середу, 3 липня, потенційні новачки «Ниви» на своїй тренувальній базі прийматимуть молодіжний склад луцького «Адренліну», а днем пізніше зелено-жовті вирушать до Львова, де поміряються силами з дублем «Карпат». Також заплановані контрольні поєдинки з івано-франківським «Прикарпаттям» (10 липня), «Калушем» (14 липня) і рівненським «Вересом» (20 липня).

Жеребкування ж календарів чемпіонатів України з футболу серед команд першої і другої ліг у ПФЛ України проведуть у четвер, 4 липня.

На фото: під час товариської гри зі «Львовом».

Фото із сайту ФК «Нива»