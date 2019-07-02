Форма заяви вже оприлюднена

Згідно з нормами Податкового кодексу України особи, які з першого липня 2019 року здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку та до цієї мають зареєструвати всі акцизні склади, розпорядниками яких вони є. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Питання реєстрації визначені:

— підпунктом 212.3.4 пункту 212.3 статті 212, підпунктами 230.1.1, 230.1.2 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу в редакції з першого липня 2019 року та пунктом 22 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу;

— підпунктами 1—18 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 квітня 2019 року за номером 408, які є чинними.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, форма якої затверджується Міністерством фінансів України. Заява складається та подається з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

Проект форми заяви оприлюднений 15 квітня цього року на сайті мінфіну в розділі «Аспекти роботи/Законодавство/Регуляторна активність/Проекти регуляторних актів для обговорення 2019/Проект наказу Мінфіну «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового».

Для забезпечення виконання передбаченого Податковим кодексом обов’язку суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію пального та спирту етилового, зареєструватися як платники акцизного податку та/або зареєструвати акцизний склад мінфін направив до ДФС рекомендовану форму заяви та рекомендував використовувати її при здійсненні реєстрації платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового до затвердження в установленому порядку зазначеної форми.

Рекомендована форма заяви розміщена на офіційному вебпорталі ДФС та, починаючи з 19 червня 2019 року, може застосовуватися для реєстрації, в тому числі в електронному кабінеті.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області