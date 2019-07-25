І далі не здавайтеся, орли Івегеша!

Вихідний у першому турі чемпіонату України серед команд другої ліги виявився дуже доречним для тернопільської «Ниви». Адже відразу шестеро її гравців цього тижня захищають честь команди Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка на чемпіонаті Європи з футболу серед студентських клубів у столиці Іспанії Мадриді.

Мова про Андрія Різника, Ігоря Кохмана, Ігоря Гаталу, Романа Волохатого, Тараса Мороза і Андрія Малащука. Разом із партнерами по команді, яку очолює Василь Івегеш, дебютну свою гру в груповому турнірі вони провели минулої неділі. Перемогу над студентами Амстердамського університету з рахунком 2:0 нашим землякам забезпечили Юрій Заставецький, Ігор Кохман і… система VAR, яка застосовується на цьому турнірі. Саме з її допомогою арбітр у першому таймі і призначив одинадцятиметровий, реалізований Заставецьким. Гравець же «Ниви» теж відзначився після розіграшу стандартного положення. Головою переправив м’яч у ворота після подачі партнером кутового.

Після єдиного на груповій стадії вихідного «Педуніверситет-ТНПУ» помірявся силами із значно сильнішим конкурентом — командою Інституту технологій німецького Карлсруе. Перший тайм двобою жодному із суперників успіху не приніс. А вже після відпочинку Юрій Заставецький у другій підряд зустрічі реалізував одинадцятиметровий. Цього разу арбітрові підказки не знадобилися — надто вже явним було порушення правил проти нападника Андрія Різника. Однак зберегти переможний рахунок українцям не вдалося. Приблизно за хвилину до фінального свистка рівновагу відновив капітан німецької команди — 1:1.

А два завершальні матчі «Педуніверситет-ТНПУ» провів учора і сьогодні. Зустріч із господарями турніру з команди «Каміло Хосе Села» знову стала бенефісом Юрія Заставецького. Дозволивши нападникові суперників завдати влучного удару на початку гри, він далі сповна реабілітувався, двічі продемонструвавши своє вміння пробивати не тільки одинадцятиметрові, а й штрафні удари. Рівновагу відновив ще до перерви, а четвертий свій гол на турнірі забив у другому таймі. В обох випадках тернопільському захисникові знову асистував Андрій Різник, проти якого суперники порушували правила в безпосередній близькості від свого штрафного майданчика — 2:1.

Отож сім очок після трьох поєдинків і лідируюча позиція. І сьогоднішній матч із студентами з Норвегії мав дати остаточну відповідь на запитання про те, чи продовжать підопічні Василя Івегеша боротьбу за чемпіонський титул. Для того, аби досягти бажаного, їм необхідно було щонайменше не програти суперникам, в активі яких було на три очки менше. Перемога ж натомість, однозначно забезпечувала перше місце в групі. Наші земляки з цим завданням упоралися, вдруге перемігши з рахунком 2:0. Цього разу дубль до свого активу записав Ігор Гатала, якого в першому таймі вивів на ударну позицію Андрій Різник, а після відпочинку — Ігор Кохман.

У завтрашньому, 26 липня, півфінальному поєдинку чемпіонату Європи «Педуніверситет-ТНПУ» схрестить зброю з переможцем групи С. А переможець турніру визначиться в суботу, 27 липня.

Фото із вільних джерел