І медалей сподіваймося, і квот на Олімпіаду

Від початку цього тижня в столиці Угорщини Будапешті тривають баталії чемпіонату світу з фехтування. Найсильніші шпажисти, шаблісти й рапіристи планети, окрім боротьби за нагороди в особистому і командному турнірах, сперечаються ще й за очки, необхідні для відбору на літні Олімпійські ігри 2020 року в столиці Японії Токіо.

Із понеділка до середи включно на світовому форумі тривали кваліфікаційні бої, під час яких представники всіх трьох видів зброї визначали 64-х найкращих в особистому заліку серед чоловіків і жінок. Саме вони від сьогодні, 18 липня, повели боротьбу за нагороди за олімпійським принципом. Розпочали ж відбіркові старти шпажистки. В них, щоправда, не взяла участі наша досвідчена 32-річна землячка, вихованка Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського Олена Кривицька, яка забезпечила собі місце в 1/32 фіналу завдяки власному рейтингу.

До цієї ж стадії особистого турніру пробилися і три її подруги по жіночій команді. Другою в груповому раунді фінішувала львів’янка Ксенія Пантелєєва, третьою — киянка Фейбі Бежура, яка, нагадаю, позаторік, як і колись Олена Кривицька, стала переможницею Всесвітньої літньої універсіади в Тайбеї, захищаючи честь Тернопільського національного економічного університету. Нарешті ще одна львів’янка Яна Шемякіна продовжить боротьбу, посівши в груповому раунді 28-ме місце. Причому доволі низька позиція олімпійської чемпіонки 2012 року навряд чи повинна особливо засмутити вітчизняних прихильників фехтування. Адже на цьогорічному чемпіонаті Європи саме Олена Кривицька і Яна Шемякіна виступили найкраще з українських шпажисток, завоювавши право виступити в 1/4 фіналу, де обом лишень по одному уколу забракло для того, аби пробитися до півфіналу.

Утім сьогодні на четверту пополудні вже зрозуміло, що троє з наших шпажисток залишаться без особистих нагород. В 1/32 фіналу своїм суперницям поступилися Фейбі Бежура і Яна Шемякіна, в 1/16 — Ксенія Пантелєєва. І лише Олена Кривицька продовжує боротьбу. Здолавши Малінку Хоппе Монтанаро з Канади (15:10), Тетяну Андрушову з Росії (15:13) і румунку Анну Марію Попеску (15:6), наша землячка вийшла до чвертьфіналу, де о 16 годині 50 хвилин за київським часом схрестить зброю з Юн Мі Кан із Південної Кореї.

Побажаємо, звісно, Олені успіху. Як, звісно, і шаблістам із рапіристами. Найбільш іменитою серед них, без сумніву, є олімпійська чемпіонка і дворазова призерка олімпіад, чинна чемпіонка Європи, шаблістка Ольга Харлан.

Не менш відповідальними стануть і командні змагання, під час яких і ділитимуться згадані вже бали, необхідні для відбору на Олімпіаду 2020 року. Поки що квоту на ігри в Токіо отримали тільки шаблістки на чолі з Ольгою Харлан — як найкраща з європейських збірних, яка не потрапила туди за відбором. Командні ж змагання в жіночій шпазі, до речі, відбудуться у неділю, 21 липня.

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