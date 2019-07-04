…І транспортні засоби повинні обліковуватися

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до змін законодавства, які набули чинності з першого липня цього року, транспортні засоби, що набули статусу акцизних пересувних складів, а також транспортні засоби, що використовуються суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні обліковуватися в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, створення та ведення якого забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, розміщується на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, здійснюється автоматично на підставі даних акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, або на підставі заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого пального або спирту етилового, або на підставі митних декларацій при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом «а» пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України. Такі заявки подаються суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизних складів, до переміщення митною територією України в транспортних засобах, які не є акцизними складами пересувними, власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки.

З метою забезпечення норм Податкового кодексу України було прийнято, зокрема, постанову Кабінету міністрів України від 24 квітня 2019 року за номером 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового». Нею затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Пунктом 16 порядку визначено, що транспортні засоби, зареєстровані як акцизні склади пересувні, включаються до переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, створення та ведення якого забезпечується відповідно до підпункту 230.1.5 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу.

Транспортні засоби, реєстрація яких як акцизних складів пересувних припинена, виключаються з переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий.

Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, розміщується на офіційному вебсайті ДФС.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області