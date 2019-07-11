Ірина Геращенко: фронтменом ухвалення Виборчого кодексу став представник «Європейської Солідарності» Андрій Парубій

Ухвалення Виборчого кодексу, який передбачає пропорційну систему виборів із відкритими списками, є перемогою команди «Європейської Солідарності» у парламенті восьмого скликання та її політичних партнерів, – про це перший заступник Голови Верховної Ради України, кандидат у народні депутати від партії Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у мережі Facebook. «Виборчий кодекс прийнято. Відкриті виборчі списки – ЗА. 230 нардепів виконали свої виборчі обіцянки. Фронтменом цього історичного голосування, безумовно, був представник «Європейської Солідарності» Андрій Парубій. Позаду- 4568 поправок, я щиро дякую Олександру Черненку, також представнику «Європейської Солідарності», який очолював робочу групу. Всім мажоритарникам, які підтримали відмову від мажоритарки – дякую. В тому числі, всім мажоритарникам, яких підтримує «Європейська Солідарність» і які голосували за відкриті виборчі списки», – написала Ірина Геращенко. Вона також акцентувала увагу на тому, що у Виборчому кодексі зафіксована європейська норма представництва однієї статі не менше 30%.