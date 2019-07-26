Контроль і роз’яснювальна робота приносять плоди

Працівники органів ДФС Тернопільщини докладають максимум зусиль для збільшення надходжень до місцевих бюджетів. У кожному районі створені робочі групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, до складу яких входять, зокрема, і представники фіскальної служби.

Ці групи здійснюють обстеження суб’єктів господарювання щодо дотримання норм трудового законодавства, оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками. З початку 2019 року після проведеної роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, ті розрахувалися із зарплатними боргами на суму 6,6 мільйона гривень, сплатили до бюджету два мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,2 мільйона єдиного соціального внеску.

Також за чіткої взаємодії з органами місцевої влади ведеться контроль за додержанням законодавства про оплату праці. Проведено роз’яснювальну роботу із керівниками 505 підприємств. Завдяки цьому 468 із них (93 відсотки) підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, додаткові надходження склали 6,7 мільйона гривень, з яких 2,9 мільйона податку на доходи фізичних осіб та 3,8 мільйона єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За цей же період проведено 33 перевірки суб’єктів господарювання — юридичних осіб та 10 перевірок суб’єктів господарювання — фізичних осіб. За їх результатами донараховано 6,1 мільйона гривень податків та зборів (штрафних санкцій та пені), у тому числі 3,2 мільйона податку на доходи фізичних осіб, 2,1 мільйона єдиного соціального внеску та 0,8 мільйона військового збору.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи в червні додатково оформлено трудові відносини майже з п’ятьма тисячами найманих працівників.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області