Кошти на старі рахунки — марна трата часу

Нагадування головного управління ДФС у Тернопільській області. Із другого травня 2019 року діють нові рахунки для сплати єдиного внеску, які відкриті на балансі центрального апарату казначейства (код банку — 899998).

Починаючи із згаданої дати, кошти, які сплачувалися платниками на старі рахунки із зарахування єдиного внеску, не зараховуються, а повертаються платникам як нез’ясовані надходження. Тобто з метою своєчасної та належної сплати єдиного внеску здійснювати сплату єдиного внеску необхідно за новими реквізитами рахунків.

Згідно з даними головного управління казначейської служби України в Тернопільській області значна кількість платників єдиного внеску Тернопільської області продовжують сплачувати єдиний внесок на закриті рахунки. Тому з метою недопущення заборгованості зі сплати єдиного внеску та зарахування його в повному обсязі податківці просять платників перевірити чи сплачені кошти за єдиний внесок.

Із метою економії часу платники мають змогу перевірити зарахування коштів за допомогою сервісу «Електронний кабінет платника податків», який доступний за посиланням https://cabinet.sfs.gov.ua.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області