Ліквідували центр мінімізації митних платежів

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Співробітники податкової міліції під час проведення операцій «Рубіж» і «Бастіон» припинили роботу центру мінімізації митних платежів, організатори якого забезпечували ввезення на митну територію України товарів за заниженою фактурною вартістю.

Для реалізації своїх намірів вони зареєстрували ряд підприємств-імпортерів, від імені яких на замовлення «клієнтів» (фізичних осіб — підприємців) із підконтрольними нерезидентами укладалися зовнішньоекономічні контракти на імпорт в Україну вживаних речей, а також нового брендового одягу, взуття та сумок, які фактично ввозилися під виглядом вживаних.

Відтак із метою заниження належних до сплати митних платежів виготовлялися бланки документів (інвойси, CMR, специфікації, контракти тощо) із відтисками печаток фірм-нерезидентів, до яких вносилися недостовірні відомості щодо вартості імпортованих товарів, товарних підпозицій за кодами УКТЗЕД та інші відомості. Підроблені документи передавалися брокеру для митного оформлення товару.

Після розмитнення товар завозили на склади в Тернополі та області для сортування, а потім доставляли замовникам, які реалізовували його через спеціалізовані магазини за готівку без відображення вказаних операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

Натомість замовники послуг мінімізації розраховувалися з фігурантами за поставлену продукцію готівкою. Вказані операції також не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку. Загальний обсяг імпортованих таким чином товарів протягом 2017—2019 років склав 326 мільйонів гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях, у магазинах та за місцями проживання фігурантів у Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях, із незаконного обігу вилучено бухгалтерські документи, чорнові записи, документи нерезидентів — фактичних відправників товару, етикетки для одягу відомих торгових марок та інші докази незаконної діяльності.

Триває досудове розслідування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області