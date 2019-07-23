Лише у фіналі поступилися

Наприкінці минулого тижня в іспанській Севільї завершився чемпіонат світу з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП. У вирішальному матчі за головний трофей зустрілися збірні України і Росії.

Шлях до фіналу параолімпійської збірної України, в складі якої виступає і наш земляк, заслужений майстер спорту Іван Шкварло, був надзвичайно впевненим. Ані в трьох проведених матчах групового турніру, ані в чвертьфіналі та у півфіналі суперники так і не змогли хоча би раз забити у ворота українців. Австралійцям підопічні головного тренера Сергія Овчаренка забили сім «сухих» м’ячів, господарям — десять, збірній Аргентини — два.

Феєрична серія продовжилася і на стадії плей-оф. У чвертьфіналі збірна України впевнено здолала команду Нідерландів (5:0), в 1/2 фіналу не залишила шансів і збірній Бразилії — 3:0.

Після фінального свистка в останній із згаданих зустрічей чимало вболівальників і фахівців доречно згадали фінальний матч літніх Параолімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Саме перемога над «чаклунами м’яча» дозволила збірній України втретє за свою історію стати параолімпійськими чемпіонами. А роком пізніше в австрійському Відні — ще й чотириразовими чемпіонами світу.

Тож не було сумніву, що і на черговий свій вирішальний матч найпрестижніших змагань параолімпійців Іван Шкварло разом із партнерами по команді виходили на поле тільки з однією метою — захистити чинний трофей і підтвердити статус найсильнішої параолімпійської команди на планеті. Однак не судилося. Поразка з рахунком 1:3 змусила цього разу задовольнитися титулом віце-чемпіонів світу. І, звісно, залишити поле з думкою про реванш на наступних престижних параолімпійських турнірах. На жаль, це не будуть літні Параолімпійські ігри. Адже футбол серед спортсменів із наслідками ДЦП не включили до програми двох наступних параолімпіад 2020 і 2024 років.

У чемпіонаті ж світу, який щойно завершився, взяли участь шістнадцять команд. Третє місце, до речі, завоювала збірна Бразилії, яку українці здолали в півфіналі.

Фото із вільних джерел