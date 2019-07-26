Лише захищені носії ключової інформації

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Починаючи з першого серпня 2019 року електронні довірчі послуги ІДД ДФС можна буде отримати виключно на захищені носії ключової інформації.

Ключі, згенеровані на незахищені носії ключової інформації, діятимуть до закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Перейти самостійно з незахищеного носія ключової інформації на захищений можливо за допомогою електронного сервісу повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом.

На порталі ІДД ДФС розміщено перелік суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібний продаж захищених носіїв ключової інформації на території України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області