Упродовж першого півріччя цього року працедавці Тернопільської області спрямували на соціальні потреби один мільярд 867,8 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з січнем-червнем 2018 року надходження платежу зросли на 277,6 мільйона.

Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

— Тільки за червень надходження внеску склали 377,9 мільйона гривень, — розповів керівник фіскального відомства. — Це на 40 мільйонів більше, ніж торік.

Пан Ігор також нагадав, що сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску — 918,06 гривні в 2019 році.

— Отримані кошти спрямовуються на забезпечення соціальних потреб мешканців області, — підсумував Ігор Комендат. — Насамперед на пенсійні виплати, виплати в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, виплати по безробіттю, виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Тому вкрай важливо не допускати виплат заробітної плати «в конвертах», сумлінно ставитися до своєчасної виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області