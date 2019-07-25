Не буде книги обліку — буде штраф

Відповідно до пункту 296.1 статті 296 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої-третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1—296.1.3. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з першим абзацом підпункту 296.1.1 платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для її реєстрації в разі обрання способу ведення в паперовому вигляді платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник книги обліку.

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади. Для реєстрації книги обліку доходів та витрат платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник книги обліку (підпункт 296.1.2).

Форми книг обліку та порядки їх ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 579.

Статтею 164 прим.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення (КУпАП) встановлено, що, зокрема, не ведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат суб’єктами господарювання, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою статті 164 прим.1 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області