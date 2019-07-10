Не оштрафують хіба до кінця року

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до статті 17 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» в редакції, яка діє з першого липня 2019 року, до суб’єктів господарювання можуть застосовуватися фінансові санкції у вигляді штрафів.

Зокрема у разі:

— виробництва пального без наявності ліцензії — один мільйон гривень;

— оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії — 500 тисяч гривень;

— роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії — 250 тисяч гривень.

У той же час статтею 18 згаданого Закону передбачено, що до суб’єктів господарювання не застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу, передбачена статтею до 31 грудня 2019 року, при зберіганні пального без наявності відповідної ліцензії.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області