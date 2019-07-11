Не помиліться із заповненням реквізитів

Вимоги щодо заповнення платіжних документів на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначені Порядком заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Відповідно до його п’ятого пункту 5 при сплаті єдиного внеску поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється:

— у полі №1 зазначається службовий код («*»);

— у полі №2 друкується розділовий знак «;» та код виду сплати («101» – сплата суми єдиного внеску);

— у полі №3 друкується розділовий знак «;» та код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;

— у полі №4 друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

— у полі №5 друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;

— у полі №6 друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;

— у полі №7 друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється.

Відповідно до пункту 15 додатка 7 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року за номером 22 із змінами та доповненнями, при заповненні реквізиту «Отримувач» порядок такий:

— зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування отримувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в Єдиному банку даних юридичних осіб, або в реєстраційному документі;

— зазначається прізвище, ім’я, по батькові отримувача, що відповідає прізвищу, імені, по батькові отримувача, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та, відповідно до законодавства України, може бути використаним на території України для укладення правочинів);

— під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.

Зазначений порядок розповсюджується і на платників єдиного внеску. Причому, відповідно до шостої частини статті 9 Закону України за номером 2464, для зарахування єдиного внеску в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах відкриваються в установленому порядку небюджетні рахунки відповідному органу доходів і зборів.

Тобто, оскільки єдиний внесок не належить до доходів бюджету, то код бюджетної класифікації не вказується, а в полі «Отримувач» платіжного доручення зазначаються найменування органу ДФС та його код ЄДРПОУ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області