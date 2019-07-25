Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Із першого серпня 2019 року набуває чинності регламент кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг інформаційно-довідкового департаменту ДФС, який оприлюднено на офіційному інформаційному ресурсі надавача https://acskidd.gov.ua.

Також затверджено договір про надання електронних довірчих послуг та нові форми реєстраційних документів:

— реєстраційної картки для фізичної особи;

— реєстраційної картки для юридичної особи;

— додатка до реєстраційної картки;

— заяви про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

— додатка до заяви про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Із першого серпня 2019 року для отримання електронних довірчих послуг усім клієнтам необхідно застосовувати нові форми реєстраційних документів. Форми попереднього зразка прийматимуться відокремленими пунктами реєстрації користувачів надавача до 31 липня 2019 року включно.

До речі, нові форми клієнти можуть застосувати вже зараз, не очікуючи першого серпня. Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів можливо у розділі «Отримання електронних довірчих послуг» на сайті.

А, починаючи з першого серпня клієнти надавача зможуть отримати електронні довірчі послуги від нього виключно на захищені носії ключової інформації. Перелік суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібний продаж захищених носіїв ключової інформації розміщено на сайті.

Ключі, згенеровані на незахищені носії ключової інформації, діятимуть до закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Перейти самостійно з незахищеного носія ключової інформації на захищений можливо за допомогою електронного сервісу повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом.

Про це йдеться на порталі ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/386408.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області