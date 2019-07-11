Нові редакції довідників податкових пільг

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Тиждень тому, п’ятого липня, ДФС України оновила довідники податкових пільг станом на перший день другого півріччя.

Оприлюднені нові редакції:

— довідника податкових пільг за номером 93/1 стосовно втратам доходів бюджету;

— довідника інших податкових пільг за номером 93/2.

У вказаних довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита. Також позначено початок та кінець дії пільг.

Довідники розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri-…/dovidniki-/54005.html

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області