Новий день — нові уточнення

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. ДФС України надала роз’яснення щодо нової системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРП та СЕ) стосовно обліку пального, що ввозиться на митну територію України.

Обсяги ввезеного на митну територію України пального обліковуються в СЕАРП та СЕ та зараховуються автоматично на підставі оформлених митних декларацій у розрізі платників податку та умов оподаткування пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД.

Податковий кодекс України відносить до пального всі підакцизні товари, визначені в його підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті.

У зв’язку з цим із метою обліку та зарахування ввезеного пального за даними митних декларацій у розрізі умов оподаткування до СЕАРП та СЕ, із 23 липня 2019 року при декларуванні за митними деклараціями типів «ІМХХYY» (де «ХХ» — код відповідного митного режиму «40» або «41», а «YY» — один із кодів «АА», «ДР», «ДЕ», «ТК», «ТФ», «ТН», «ДТ») товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу (крім не підакцизних товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 2710196200, 2710196400, 2710196810, 2710196820, 2710196890, 2710203100, 2710203500, 2710203900, що, згідно з описом можуть належати як до підакцизних, так і до не підакцизних), в окремому полі електронної митної декларації або електронної копії митної декларації на паперовому носії без наведення в паперовому примірнику необхідно зазначати код виду умови оподаткування пального акцизним податком згідно із Податковим кодексом.

Детальніше про відображення умови оподаткування — в листі ДФС України від 22 липня 2019 року за номером 23510/7/99-99-18-02-01-17. Натомість лист ДФС України від 19 липня 2019 року за номером 23348/7/99-99-18-02-02-17 відкликано.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області