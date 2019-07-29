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Оподаткування об’єктів рухомого майна

29.07.201929.07.2019Автор Богдан Дікальчук
Оподаткування об’єктів рухомого майна

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій із продажу або обміну фізичними особами об’єктів рухомого майна визначений статтею 173 Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізичні особи — резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні (підпункт 162.1.1 пункту 162.1 статті 162 Кодексу).

Відповідно ж до першого абзацу пункту 173.1 згаданої статті 173 дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167, а саме — п’ять відсотків.

Як виняток із положень пункту 173.1 — дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню (пункт 173.2).

Тобто доходи, отримані фізичною особою — резидентом від продажу протягом звітного (податкового) року одного легкового автомобіля, одного мотоцикла та одного мопеда, не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області