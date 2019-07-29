Оподаткування об’єктів рухомого майна

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій із продажу або обміну фізичними особами об’єктів рухомого майна визначений статтею 173 Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізичні особи — резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні (підпункт 162.1.1 пункту 162.1 статті 162 Кодексу).

Відповідно ж до першого абзацу пункту 173.1 згаданої статті 173 дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167, а саме — п’ять відсотків.

Як виняток із положень пункту 173.1 — дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню (пункт 173.2).

Тобто доходи, отримані фізичною особою — резидентом від продажу протягом звітного (податкового) року одного легкового автомобіля, одного мотоцикла та одного мопеда, не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області