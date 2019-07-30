«Педуніверситет-ТНПУ» — віцечемпіон європейської клубної першості

І на вирішальній стадії чемпіонату Європи з футболу серед студентів, який минулої суботи завершився в столиці Іспанії Мадриді, команда Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка зарекомендувала себе по-справжньому боєздатним колективом. Тож у нагороду — заслужено завойований титул віцечемпіонів європейської клубної першості.

Упевнена перемога в своїй групі (три перемоги і нічия) дозволила підопічним Василя Івегеша потрапити до півфіналу турніру, де на них очікував турецький «Університет Бахцешехір». Перипетії цього поєдинку дали підстави вести мову про те, що «Педуніверситет-ТНПУ» за рівнем майстерності гравців суттєво переважав переможця однієї з інших трьох відбіркових груп. Звідси і найбільш упевнений на турнірі виграш — 4:0.

Утім те, що мало би принести моральне задоволення, швидше засмутило тренерський штаб наших земляків. Не в міру агресивні турки, окрім того, що до 16-ї хвилини були покарані призначенням двох одинадцятиметрових, реалізованих Юрієм Заставецьким, протягом усієї зустрічі не цуралися брудних дій і провокацій. І хоча ближче до фінального свистка Андрієві Різнику і Романові Волохатому вдалося остаточно довести, хто сильніший, наставникам довелося чи не відразу задуматися над тим, хто у вирішальному поєдинку за чемпіонський титул замінить травмованого Ігоря Гаталу і дискваліфікованих Дмитра Стриєшина з Андрієм Понєдєльником.

Багатим на події виявився і фінальний матч із командою російського Кубанського державного університету. Першими небезпечний момент створили тернопільці — Андрієві Різнику лічених сантиметрів не вистачило, аби покарати голкіпера суперників за неправильно вибрану позицію. Але і конкуренти намагалися діяти активно, теж невдовзі втративши надзвичайно сприятливу нагоду повести в рахунку.

У такій грі на паралельних курсах першими домоглися успіху українські студенти. На 20-й хвилині після вкидання м’яча з ауту Романом Волохатим потужного і влучного удару метрів із дванадцяти завдав Андрій Різник. Ось тільки втримати перевагу до свистка на перерву не вдалося. Наприкінці першого тайму невпевнені дії на виході голкіпера Сергія Чернобая дозволили росіянам відновити рівновагу.

А невдовзі після відпочинку і вийти вперед після того, як не порозумілися наші захисники з воротарем. Однак не минуло і двох хвилин, як удруге в матчі рахунок став нічийним — сьомий свій гол на турнірі Юрій Заставецький теж забив ударом зі штрафного.

На жаль, відсутність згаданих раніше гравців основного складу далася взнаки наприкінці зустрічі. Коли у виконанні тернопільських студентів можна згадати хіба нереалізований вигідний момент Юрієм Савкою, якого суперники «забули» у власному воротарському майданчику, то росіяни знайшли в собі сили ще двічі вразити ворота «Педуніверситету-ТНПУ» — поразка наших земляків із рахунком 2:4 і звання віцечемпіонів Європи.

Цьогорічне досягнення футболістів «Педуніверситету-ТНПУ» дозволило командам вишу різних поколінь, діями яких незмінно керував Василь Івегеш, стати володарями повного комплекту нагород чемпіонату Європи серед студентських команд. У 2009 році наші земляки стали чемпіонами, а через рік — бронзовими призерами.

На фото: віцечемпіони Європи після завершення церемонії нагородження. В середньому ряду крайній зліва — Василь ІВЕГЕШ.

Фото з вільних джерел