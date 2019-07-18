Перемоги додають наснаги

Футболісти тернопільської «Ниви» продовжують підготовку до нового чемпіонату України серед команд другої ліги. Минулого тижня підопічні Василя Малика провели ще два контрольні поєдинки.

Підсумок обох не міг не додати наснаги як гравцям, так і тренерам — спочатку виїзна, а потім домашня перемоги з однаковим рахунком 3:0. В Івано-Франківську, де зелено-жовті на стадіоні «Рух» 10 липня помірялися силами з першоліговим «Прикарпаттям», місцеві вболівальники були шоковані двома швидкими голами у ворота господарів. Спочатку на 13-й хвилині влучним ударом відзначився Андрій Герт. А ще через два оберти секундної стрілки вищий за рангом колектив засмутив Роман Волохатий. Остаточний же рахунок незадовго до фінального свистка встановив Андрій Малащук.

І в Бережанах, де минулої неділі «Нива» приймала «Калуш», господарі теж доволі швидко повели в рахунку. Вже на 16-й хвилині після подачі кутового вдало зіграв на підборі Андрій Різник, сильним ударом відправивши м’яч у самісінький кут воріт колишнього голкіпера тернопільської команди Єгора Поповича. Інші ж два голи були забиті вже після відпочинку. В середині другого тайму подвоїти свою перевагу тернопільцям знову допомогло стандартне положення. М’яч з ауту ввів у гру Андрій Герт. Натомість Андрій Різник, удало прикривши шкіряну кулю корпусом, допоміг її отримати Максимові Проціву. А вже той, змістившись уздовж лінії штрафного майданчика, потужним ударом відправив м’яча в самісіньку «дев’ятку» воріт суперників. Нарешті під завісу матчу свій гол забив і Роман Волохатий. Цього разу вдало відгукнувся на флангову передачу партнера по команді і влучно пробив по м’ячу головою.

Автор завершального гола у ворота «Прикарпаття», 20-річний півзахисник Андрій Малащук, до речі, став одним із двох новачків, з якими останнім часом футбольний клуб уклав перші професійні контракти. Як й інший півзахисник, 18-річний Віталій Тригуба, він є вихованцем місцевого футболу, нещодавно в складі команди Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка став чемпіоном України серед студентів. У той же час уболівальники «Ниви» зі стажем мають пам’ятати старшого брата Віталія Тригуби Володимира, який теж свого часу виступав за нашу команду.

Наступний контрольний поєдинок тренерський штаб «Ниви» запланував на суботу, 20 липня. А в середу, 24 липня, відбудеться жеребкування першого попереднього етапу розіграшу Кубка України сезону 2019—2020 років, в якому, крім наших земляків, візьмуть участь ще сімнадцять команд із другої ліги і два аматорські колективи. Переможці матчів, які заплановані на 7 серпня, вийдуть до другого попереднього етапу.

Стосовно жеребкування календаря чемпіонату України в другій лізі, то в ПФЛ України все ніяк не можуть його провести. Все ще визначаються з кількістю учасників і територіальним поділом команд.

Фото із сайту ФК «Нива»