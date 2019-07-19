Про тарифи можна дізнатися завдяки «Чесній Платіжці»

У рамках проведення всеукраїнської інформаційної кампанії «Чесна Платіжка» Тернопільський місцевий центр інформує щодо правомірності нарахування платежів за послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для населення. Тарифи на тепло та гарячу воду мали велику різницю між регіонами України. Отож, аби захистити права споживачів, встановлено на опалювальний сезон 2019/20 року такі граничні ціни/тарифи на послуги для населення міст обласного значення та м. Києва: — з постачання теплової енергії: у разі оснащення приладами обліку — 1400 гривень за 1 Гкал (з урахуванням податку на додану вартість); у разі відсутності приладів обліку — 35,21 гривні за 1 кв. метр (з урахуванням податку на додану вартість); — з постачання гарячої води: за умови підключення рушникосушильників до систем постачання гарячої води — 83,66 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість); у разі відсутності рушникосушильників — 75,74 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість). Ці тарифи почнуть діяти з початку опалювального сезону 2019/20 року і не поширюються на нарахування за надані послуги попередніх періодів. Варто зазначити, що порядок призначення субсидії залишається без змін для людей, які її отримували, після затвердження нових тарифів на послуги з постачання теплової енергії і послуги з постачання гарячої води. Аби захистити свої права споживача житлово-комунальних послуг, необхідно перевірити на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування, який встановлює тариф на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, чи здійснено перерахунок тарифів відповідно до рішення уряду (не пізніше 1 вересня 2019 року). Якщо перерахунок не здійснено, зверніться на урядову гарячу лінію за номером 1545 і повідомте про нездійснення органом місцевого самоврядування перерахунку тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для населення. Окрім того, на сайті Урядового порталу та Міністерства юстиції є калькулятор розрахунку чесної платіжки. Ви самостійно зможете вирахувати, скільки маєте сплачувати за тепло та гарячу воду, зайшовши за посиланням: https://minjust.gov.ua/ pages/calc-service. За отриманням безоплатної правової допомоги громадяни можуть звертатися до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, контактний телефон: (0352)52-15-20, 068-355-13-63. Адреси структурних підрозділів Тернопільського місцевого центру — бюро правової допомоги: — м. Бережани, вул. Банкова, 6; — смт Козова, вул. Дорошенка, 3; — м. Підгайці, вул. Шевченка, 2-А; — смт Підволочиськ, вул. Д. Галицького, 80; — м. Теребовля, вул. Кн. Василька, 150. Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правово ї допомоги — 0-800-213-103. Зателефонувавши за ним, ви зможете уточнити актуальну інформацію щодо осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, змін в законодавчій базі стосовно її надання, актуальні адреси та контакти центрів у всіх регіонах України. Ця телефонна лінія працює цілодобово. Дзвінки у межах України — безкоштовні. Ірина МАКСИМЮК, заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.