Серед торговельних партнерів — Китай, США, Великобританія

Із початку року зовнішньоекономічні операції на Тернопільщині проводили з торговельними партнерами із 69-ти країн світу. Про це повідомили в Тернопільській митниці ДФС.

Чільні позиції серед держав-партнерів займають Польща — 48,5 відсотка від усього товарообігу, Німеччина (8,2 відсотка), Китай (4,5 відсотка), США (3,8 відсотка), Великобританія (3,7 відсотка).

У географічному розрізі найбільше товарів, імпортованих в область, надійшло саме з цих країн. Зокрема, з Польщі надійшло 40,1 відсотка від усього імпорту, з Німеччини — 16,4 відсотка. Трохи менше — з Китаю, США та Великобританії. Відповідно 4,5, 3,8 і 3,7 відсотка. Серед продукції, яку найчастіше ввозили, електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо), транспортні засоби, механічне обладнання, що складають 33,3, 20,2 і 9,8 відсотка від загальної частки імпорту товарів.

Стосовно експортованих предметів торгівлі, то 49,6 відсотка від усього експорту складають товари, вивезені до Польщі. Здійснювався експорт також до Білорусі (7 відсотків), США (5,5 відсотка). Трохи менше до Туреччини та Канади — по 3,9 відсотка.

Найчастіше експортували електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів як продукти переробки на митній території тощо) — 39,2 відсотка від загальної частки експортованих товарів, продукти переробки овочів, плодів (сік яблучний) — 5,5 відсотка, м’ясо яловичини — 8,7 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області