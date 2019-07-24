Ще тиждень «Нива» потренується

Днем раніше за елітні вітчизняні колективи новий футбольний сезон розпочнуть команди, які під егідою ПФЛ України змагаються в чемпіонатах першої і другої ліг. Утім у суботу, 27 липня, перший тур у групі «А» нижчого за рангом дивізіону обійдеться без участі тернопільської «Ниви» — саме наші земляки виявилися на старті вихідними в турнірі одинадцяти команд.

То хто ж буде суперниками зелено-жовтих? Зі старих знайомих — чернівецька «Буковина» (за алфавітним порядком саме аутсайдери попереднього чемпіонату очолили цей список), рівненський «Верес», «Калуш», вінницька «Нива», хмельницьке «Поділля», житомирське «Полісся» і «Чайка» з Петропавлівської Борщагівки. З новачків же доєдналися два колективи з Київщини («Діназ» із Вишгорода та «Оболонь-2», яка представлятиме Бучу, а також футбольний клуб «Ужгород». Чи, іншими словами, географія виїзних мандрівок команди практично не змінилася — від Закарпаття до столиці. Хіба Черкащина залишилася осторонь. Зате, враховуючи специфіку турніру, гостьових поєдинків стане більше.

Перед стартом сезону, звісно, всі команди рівні. Тому, зважаючи на впевнено проведену до нього підготовку, є надія на те, що підопічним Василя Малика під силу буде посперечатися за лідерські позиції. Від часу останнього нашого повідомлення про справи команди стало також відомо, що колектив поповнив 18-річний воротар Данило Єрмолов. Натомість відбулися суттєві зміни в керівництві футбольного клубу. Посаду директора за спільною згодою сторін залишив Дмитро Андрієшин. На його місце призначили Андрія Тихого, який до цього очолював прес-службу. Також футбольний клуб не продовжив угоду про співпрацю з дитячо-юнацьким спортивним клубом «Чемпіон». Натомість із першого вересня розпочне діяльність дитячо-юнацька футбольна школа «Нива», яка стане частиною структури футбольного клубу.

Поєдинок другого туру між «Нивою» і «Діназом» на Тернопільському міському стадіоні, до речі, розпочнеться в суботу, 3 серпня, о 17-ій годині.

КАЛЕНДАР ІГОР

чемпіонату України з футболу серед команд групи «А» другої ліги (матчі 2019 року)

ПЕРШЕ КОЛО

1-й тур

27 липня, субота

«Діназ» — «Оболонь-2»

«Буковина» — «Ужгород»

«Поділля» — «Верес»

«Полісся» — «Нива» В.

«Калуш» — «Чайка»

2-й тур

3 серпня, субота

«Нива» Т. — «Діназ»

«Чайка» — «Поділля»

«Нива» В. — «Калуш»

«Ужгород» — «Полісся»

«Оболонь-2» — «Буковина»

3-й тур

11 серпня, неділя

«Буковина» — «Нива» Т.

«Полісся» — «Оболонь-2»

«Калуш» — «Ужгород»

«Поділля» — «Нива» В.

«Верес» — «Чайка»

4-й тур

17 серпня, субота

«Нива» Т. — «Полісся»

«Діназ» — «Буковина»

«Нива» В. — «Верес»

«Ужгород» — «Поділля»

«Оболонь-2» — «Калуш»

5-й тур

25 серпня, неділя

«Полісся» — «Діназ»

«Калуш» — «Нива» Т.

«Поділля» — «Оболонь-2»

«Верес» — «Ужгород»

«Чайка» — «Нива» В.

6-й тур

31 серпня, субота

«Нива» Т. — «Поділля»

«Діназ» — «Калуш»

«Буковина» — «Полісся»

«Ужгород» — «Чайка»

«Оболонь-2» — «Верес»

7-й тур

4 вересня, середа

«Калуш» — «Буковина»

«Поділля» — «Діназ»

«Верес» — «Нива» Т.

«Чайка» — «Оболонь-2»

«Нива» В. — «Ужгород»

8-й тур

8 вересня, неділя

«Нива» Т. — «Чайка»

«Діназ» — «Верес»

«Буковина» — «Поділля»

«Полісся» — «Калу

«Оболонь-2» — «Нива» В.

9-й тур

14 вересня, субота

«Поділля» — «Полісся»

«Верес» — «Буковина»

«Чайка» — «Діназ»

«Нива» В. — «Нива» Т.

«Ужгород» — «Оболонь-2»

10-й тур

18 вересня, середа

«Нива» Т. — «Ужгород»

«Діназ» — «Нива» В.

«Буковина» — «Чайка»

«Полісся» — «Верес»

«Калуш» — «Поділля»

11-й тур

22 вересня, неділя

«Верес» — «Калуш»

«Чайка» — «Полісся»

«Нива» В. — «Буковина»

«Ужгород» — «Діназ»

«Оболонь-2» — «Нива» Т.

ДРУГЕ КОЛО

12-й тур

29 вересня, неділя

«Верес» — «Поділля»

«Чайка» — «Калуш»

«Нива» В. — «Полісся»

«Ужгород» — «Буковина»

«Оболонь-2» — «Діназ»

13-й тур

5 жовтня, субота

«Діназ» — «Нива» Т.

«Буковина» — «Оболонь-2»

«Полісся» — «Ужгород»

«Калуш» — «Нива» В.

«Поділля» — «Чайка»

14-й тур

9 жовтня, середа

«Нива» Т. — «Буковина»

«Чайка» — «Верес»

«Нива» В. — «Поділля»

«Ужгород» — «Калуш»

«Оболонь-2» — «Полісся»

15-й тур

13 жовтня, неділя

«Буковина» — «Діназ»

«Полісся» — «Нива» Т.

«Калуш» — «Оболонь-2»

«Поділля» — «Ужгород»

«Верес» — «Нива» В.

16-й тур

19 жовтня, субота

«Нива» Т. — «Калуш»

«Діназ» — «Полісся»

«Нива» В. — «Чайка»

«Ужгород» — «Верес»

«Оболонь-2» — «Поділля»

17-й тур

23 жовтня, середа

«Полісся» — «Буковина»

«Калуш» — «Діназ»

«Поділля» — «Нива» Т.

«Верес» — «Оболонь-2»

«Чайка» — «Ужгород»

18-й тур

27 жовтня, неділя

«Нива» Т. — «Верес»

«Діназ» — «Поділля»

«Буковина» — «Калуш»

«Ужгород» — «Нива» В.

«Оболонь-2» — «Чайка»

19-й тур

2 листопада, субота

«Калуш» — «Полісся»

«Поділля» — «Буковина»

«Верес» — «Діназ»

«Чайка» — «Нива» Т.

«Нива» В. — «Оболонь-2»

20-й тур

10 листопада, неділя

«Нива» Т. — «Нива» В.

«Діназ» — «Чайка»

«Буковина» — «Верес»

«Полісся» — «Поділля»

«Оболонь-2» — «Ужгород»

21-й тур

16 листопада, субота

«Поділля» — «Калуш»

«Верес» — «Полісся»

«Чайка» — «Буковина»

«Нива» В. — «Діназ»

«Ужгород» — «Нива» Т.

22-й тур

23 листопада, субота

«Нива» Т. — «Оболонь-2»

«Діназ» — «Ужгород»

«Буковина» — «Нива» В.

«Полісся» — «Чайка»

«Калуш» — «Верес»

Фото з вільних джерел