Шістдесят днів від дня вручення повідомлення-рішення

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки, які до першого липня поточного року надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації податкове повідомлення-рішення про внесення земельного податку за формою, встановленою в порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

Норми ж установлені пунктом 286.5 статті 286 Кодексу.

Земельний податок фізичні особи сплачують протягом шістдесяти днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення. Подібне передбачено пунктом 287.5 статті 287.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області