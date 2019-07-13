Спогади, новинки, роздуми

Чергове число журналу — своєрідна данина пам’яті поета, художника і громадсько-політичного діяча, котрий у квітні 2018- го передчасно відійшов за межу вічності. Слово про побратима, а також репродукції двох його різночасових портретів своєї роботи подав народний художник України Богдан Ткачик. Вміщено також «Штрихи до творчого портрета » Михайла Левицького, які написав Мирон Нестерук, і гумористичні бувальщини із життя митця, котрі зафіксував Андрій Грущак. Цей номер журналу проілюстровано повноколірними репродукціями чотирнадцяти акварелей М. Левицького, які запропонував член редакційної ради часопису, вже згаданий Б. Ткачик. Серед цих робіт — «Катедральний собор у Тернополі», «Над Збручем», «Бережанщина», «Золоте надвечір’я», «Село над горою », «Остання осінь»… Пошановано і пам’ять також оригінального поета — Данила Теличина, про якого згадує Валентина Семеняк. Вона ж подала велику збірку художніх та публіцистичних нотаток, вміщену під рубрикою «Із блокнота письменника», інформації про найцікавіші події з літературно-мистецького життя. А відкриває номер публікація Дарії Чубатої «Тернопільській обласній письменницькій організації — 35». Рубрику «Ювілеї» продовжують поетичні присвяти Богдана Мельничука художникам Ярославові Омеляну (до 90-річчя від дня народження) і Степанові Мамчуру (до 70-річчя), режисерові та музейнику Орестові Савці (до його 80- річчя). Велику добірку матеріалів подано до 70-річчя нашого земляка з Осівців на Бучаччині, нині львів’янина Богдана Чепурка — поета, прозаїка, критика, філософа, народознавця, культуролога. Зокрема, вміщено добірку його топонімічних віршів (на матеріалах про населені пункти Тернопілля та ін.), про творчий шлях митця оповідає Богдан Смоляк, а рецензії на книжку поезій Богдана Чепурка подали знані критики Віктор Палинський та Ігор Фарина. Поезія репрезентована також віршами Соломії Мардарович, Павла Мулярчука та Євгена Солонинка. У розділі «Мала проза» — твори Ореста Березовського, Василини Вовчансько ї, Анни-Віталії Палій, Данила Сивицького і Петра Ящука. Велика проза представлена продовженням детективу Людмили Гичко і Володимира Гринечка «Закохані у місячному сяйві», а драматургія — літературно-історичною композицією Івана Гулея про легендарну Марусю Чурай. У цьому числі рецензують: у розд ілі «Літературна критика» — Левко Різник збірку новел Богдана Мельничука «Без прикрашування», Василина Вовчанська — книжки віршів Анни Збаразької «Серця мить» і «Анна», Ігор Фарина — збірку поезій Володимира Кравчука «Сивий жайвір висіває пісню» та книжки Валентини Семеняк для дітей «Бурмотійко і Даринка» (казка) й «Баба Сяба» (оповідання); у розділі «Краєзнавство» — Тетяна Дігай — монографічне дослідження Петра Федоришина «Світло і тіні чортківських замків (Сторінками історії міста (XI—XVIII ст.) Книга перша ». Під рубрикою «Публіцистика» — роздуми Арсена Паламара «Українц і — сировинний додаток до народів Європи»; цикл матеріалів «Доповнюючи ТЕС» продовжує Зоряна Мурашка пошуковою публікацією «Тернопільська стежина «князя роси » (про поета Тараса Мельничука); рубрики «Духовні обереги» традиційно веде о. д-р Василь Погорецький, а «Театр» — Людмила Ванюга («То скільки ж років шевченківцям?») Журнал публікує закінчення спогадів Ждана Тихоступа «Стежками літа і зими». А вже звично завершу є це число «Літературного Тернополя » добірка книжкових знаків заслуженого художника України, члена редакційної ради часопису Ярослава Омеляна з його альбому «Ексл ібриси пам’яти». Богдан МЕЛЬНИЧУК, головний редактор журналу «Літературний Тернопіль», заслужений діяч мистецтв України.