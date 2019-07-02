Утратили чинність деякі укази Президента України

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. 23 червня 2019 року набрав чинності Указ Президента України від 20 червня за номером 418/2019 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України», відповідно до якого втратили чинність деякі укази Президента України, видані в 1991—2001 роках.

Мова, зокрема, про:

— Указ Президента України від 12 червня 1995 року за номером 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки», яким установлено, що при порушенні суб’єктами господарювання норм із регулювання обігу готівки в національній валюті, які встановлюються Національним банком України, до них застосовувалися фінансові санкції у вигляді штрафів;

— Указ Президента України від 12 липня 1995 року за номером 609 «Про марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби»;

— Указ Президента України від 18 вересня 1995 року за номером 849 «Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби».

Водночас відповідальність за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), в тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, визначена Кодексом України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року за номером 8073-Х.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області