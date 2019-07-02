В Одесі стартували українсько-американські навчання Sea Breeze-2019

Крім українців і американців це, зокрема, румуни і грузини. На контейнером терміналі ошвартувався американський есмінець Carney, в практичній гавані «влаштувалися» два румунські корвета і грузинський катер. Крім того, в неділю в порт зайшов ще американський військовий катамаран Yuma. За словами командувача ВМС Ігора Воронченко, “Сі Бриз-2019” нарешті переходить з підготовчої фази до активних навчань, у яких приймають участь 19 країн для безпеки у Чорноморському регіоні. Вперше у цьому році у навчаннях бере участь американський катамаран. Мер міста Геннадій Труханов у свою чергу заявив, що для нього важлива стабільність у Чорноморському регіоні: “Одеса – туристичне місто, але в нас важка ситуація у Турції, а також у Чорноморському регіоні, тому до нас не часто заходять лайнери. Я сподіваюся, що військові навчання будуть сприяти стабілізації ситуації у нашому регіоні”. На думку виконуючої обов’язки голови Одеської ОДА Світлани Шаталової, американцям теж є чому повчитися в українських військових, “які кожен день під вогнем”. Зазначимо, що у навчанні беруть участь близько 3 000 віськовослужбовців України, США, Болгарії, Великої Британії, Грузії, Греції, Данії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Швеції, Франції та Естонії (загалом – 19 країн), з них у сухопутному компоненті плануеться залучити понад 800 військовослужбовців: 220 осіб від США, 50 від Молдови, 27 від Грузії, решта – представники ЗСУ, Держприкордонслужби та спецпідрозділів Нацгвардії. Також планується залучити 72 одиниці військової техніки: більше ніж 10 автомобілів HMMWV від США, понад 20 одиниць бронетанкової техніки та 40 одиниць автомобільної техніки від ЗСУ, в авіаційному компоненті планується залучити 27 зразків військової техніки – 13 літаків та 10 вертольотів від морської авіації ВМС ЗСУ, два патрульних літаки та один віртоліт Держприкордонслужби України, військо-транспортний літак С-130 “Геркулес”, літак БПА Р-8 “Посейдон” від ЗС США. В морському компоненті планується залучити 28 одиниць військової техніки: 10 кораблів, катерів та суден від ЗСУ України, дев’ять кораблів та катерів від ДПС України, по одному кораблю від США, Великої Британії, Канади, Грузії, Туреччини, Болгарії та три румунських кораблі. Повідомляє депо.одесса