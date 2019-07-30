Відчуження заставного майна — тільки за згодою контролюючого органу

Головне управління ДФС у Тернопільській області звертає увагу платників, майно яких перебуває у податковій заставі. Відповідно до пункту 92.1 статті 92 Податкового кодексу України платник податків зберігає право користування майном, що перебуває у податковій заставі, якщо інше не передбачено законом.

Платник податків може відчужувати майно, що перебуває в податковій заставі, тільки за згодою контролюючого органу. А також у разі, якщо останній упродовж десяти днів із моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав йому відповіді щодо надання (ненадання) згоди.

Якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без згоди контролюючого органу за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні, та за умови, що кошти від такого відчуження будуть у повному обсязі направлені в рахунок виплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або погашення податкового боргу.

При відчуженні або оренді (лізингу) майна, яке перебуває в податковій заставі, платник податків за згодою контролюючого органу зобов’язаний замінити його іншим майном тотожної або більшої вартості. Зменшення вартості заміненого майна допускається тільки за згодою контролюючого органу за умови часткового погашення податкового боргу (пункт 92.2. статті 92).

При здійсненні операцій з майном, яке перебуває в податковій заставі, без попередньої згоди контролюючого органу платник податків несе відповідальність відповідно до закону (пункт 92.3 статті 92).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області