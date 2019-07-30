Як перереєструвати розрахункову книжку?

Відповідно до пункту 1 глави 1 розділу ІІІ Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок (РК), книг обліку (КОРО) розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547, реєстрація розрахункових книжок здійснюється в контролюючому органі за місцем реєстрації книги обліку розрахункових операцій. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Реєстрація першої РК в контролюючому органі відбувається одночасно з реєстрацією КОРО на окрему господарську одиницю або на реєстратора розрахункових операцій (РРО), другої та наступних — на підставі заяви про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки за формою №1-КОРО.

Перереєстрація РК здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 глави 2 розділу II порядку, у разі перереєстрації суб’єктом господарювання КОРО на окрему господарську одиницю або перереєстрації РРО (пункт 8 глави 1 розділу ІІІ порядку).

Згідно з пунктом 1 глави 2 розділу II порядку в разі зміни даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються у РК (податковий номер або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті, найменування (прізвище, ім’я, по батькові)), адреси та/або назви господарської одиниці, а також при встановленні розбіжностей чи помилок у записах реєстраційної сторінки РК суб’єкт господарювання або його представник здійснює перереєстрацію РК.

Для цього не пізніше п’яти робочих днів із дня виникнення підстав для перереєстрації суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації КОРО реєстраційну заяву за формою №1-КОРО з позначкою «Перереєстрація» із зазначенням причини перереєстрації та РК, яка підлягає перереєстрації. Така заява може бути подана в електронному вигляді.

При зміні даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються у КОРО та пов’язані з перейменуванням районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об’єктів топоніміки населених пунктів за рішенням органів місцевого самоврядування, суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації КОРО реєстраційну заяву за формою №1-КОРО з позначкою «Перереєстрація» та РК.

РК, видана суб’єкту господарювання згідно з порядком, залишається чинною до дати виникнення змін у даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються на титульній сторінці КОРО.

Згідно з пунктом 2 глави 2 розділу II порядку посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів із дня подання реєстраційної заяви за формою №1-КОРО проводить перереєстрацію РК шляхом внесення змін до інформаційної системи ДФС та здійснення відповідних записів на реєстраційній сторінці РК.

Усі доповнення або виправлення на реєстраційній сторінці РК засвідчуються підписом посадової особи контролюючого органу, яка здійснила перереєстрацію, та печаткою контролюючого органу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області