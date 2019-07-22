Як правильно вести облік?

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. ДФС України надала роз’яснення щодо нової системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРП та СЕ) із питань обліку в них пального, що ввозиться на митну територію України.

Обсяги ввезеного на митну територію України пального обліковуються в СЕАРП та СЕ та зараховуються автоматично на підставі оформлених митних декларацій у розрізі платників податку та умов оподаткування пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД.

Податковий кодекс України відносить до пального всі підакцизні товари, визначені в його підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215.

У зв’язку з цим з метою обліку та зарахування ввезеного пального за даними митних декларацій у розрізі умов оподаткування до СЕАРП та СЕ з 23 липня 2019 року при декларуванні за митними деклараціями типів «ІМХХYY» (де «ХХ» — код відповідного митного режиму «40» або «41», а «YY» — один із кодів «АА», «ДР», «ТЕ», «ТК», «ТФ», «ТН», «ДТ») товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 (крім не підакцизних товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 2710196200, 2710196400, 2710196810, 2710196820, 2710196890, 2710203100, 2710203500, 2710203900, що, згідно з описом, можуть належати як до підакцизних, так і до не підакцизних), у графі митних декларацій додатково до відомостей, передбачених Порядком заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року за номером 651, необхідно зазначати код виду умови оподаткування пального акцизним податком згідно з Податковим кодексом.

Більш детально про відображення умови оподаткування у листі ДФС України від 19 липня 2019 року за номером 23348/7/99-99-18-02-02-17.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області