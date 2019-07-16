Як звітуватися за нові земельні ділянки?

Відповідно до пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу України платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на перше січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.

Платник плати за землю має також право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за звітним (пункт 286.3).

Згідно з пунктом 286.4 за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за звітним.

При зміні протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися такі зміни.

Нова звітна декларація подається до граничного строку подання за наявності звітної декларації за таким самим кодом класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України в разі встановлення платником невідповідності даних звітної або попередньої нової звітної декларації.

При наданні кількох нових звітних декларацій нарахування в особову картку платника податку проводиться відповідно даних останньої нової звітної декларації.

При виникненні необхідності після граничного строку подання декларації здійснити уточнення податкового зобов’язання або уточнити дані минулих податкових періодів надається уточнююча декларація. Уточнююча декларація заповнюється з врахуванням даних останньої поданої декларації за рік, що уточнюється.

Тобто, якщо платник податку на поточний рік подав звітну декларацію за земельні ділянки, що перебувають у його власності (користуванні), а протягом року отримав право власності (користування) на іншу земельну ділянку в тому ж населеному пункті, то він має надати уточнюючу декларацію за місцезнаходженням таких земельних ділянок з урахуванням показників останньої поданої декларації за рік, що уточнюється, протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за звітним (в якому відбулися зміни).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області