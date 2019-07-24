Відповідно до першої частини статті 5 Закону України «Про валюту і валютні операції» гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні з урахуванням особливостей, встановлених другою частиною згаданої статті 5, і приймається без обмежень на всій території України для проведення розрахунків. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з другою частиною статті 5 усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні, крім розрахунків за:

— операціями із здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків, доходів (у тому числі дивідендів) та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій;

— операціями банків із надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії;

— операціями з надання фінансових послуг, визначених пунктами 1—5 другої частини та третьою частиною статті 9 згаданого Закону, що надаються небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;

— операціями з розміщення, виплати грошового доходу та погашення облігацій, казначейських зобов’язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом цінних паперів (умовами їх розміщення);

— операціями з купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем за такою валютною операцією є банк;

— іншими операціями, визначеними Митним кодексом України та (або) нормативно-правовими актами Національного банку України.

Розрахунки за операціями, визначеними другою частиною статті 5 Закону, можуть проводитися в іноземній валюті, у гривні, а також у банківських металах.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області