За порушення — понад півтора мільйона гривень штрафу

Упродовж січня-червня 2019 року управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Тернопільській області провело 129 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували фінансові санкції на суму один мільйон 520,6 тисячі гривень.

Під перевірок встановлено 131 порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Зокрема, 71 факт торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін; 11 фактів реалізації алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці; 8 фактів роздрібної торгівлі алкогольними виробами без наявності ліцензій тощо. Виявлено 21 факт роздрібної торгівлі тютюновими виробами поштучно.

Упродовж першого півріччя 2019 року анулювано 165 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Також анулювано 164 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними, в тому числі 10 ліцензій — за порушення вимог Закону України в частині продажу тютюнових виробів особам, які не досягли вісімнадцяти років.

Загалом станом на початок липня цього року на території області є 4470 діючих ліцензій, з них 2454 — на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2016 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області