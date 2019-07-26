Зачистка території

Першим про намір люструвати політиків та державних посадовців, що працювали за президента Порошенка, заявив Андрій Портнов. Вельми цікавий чоловік. Свого часу в народні депутати пройшов від БЮТу, але згодом став заступником голови адміністрації президента Януковича. Проти Портнова то відкривали, то закривали кримінальні провадження, Євросоюз наклав, а потім зняв з нього санкції. Тепер же Андрій Володимирович у цілковитій відповідності із твердженням, що найкращий захист — наступ, повідомив, що вже напрацював люстраційний законопроєкт і запропонує його наступному складу парламенту. Але припізнився. Раніше від нього проєкт такого закону подав до ВР президент України Володимир Зеленський. Про люстрацію в нас говорять так довго і так часто, як, наприклад, про зняття депутатської недоторканності чи боротьбу з кнопкодавством. І так же безрезультатно. Мали люструвати колишніх компартійних апаратників, стукач ів КДБ і ще багато кого. Але ні з ким нічого поганого не сталося. Як у тому приколі, що довелося почути одразу після того, як «накрилося» ГКЧП і Єльцин заборонив компартію: райком закритий — усі пішли в райвиконком. Тобто знову посіли керівні посади. Видавалося, що реальна люстрація настала після Революції гідності. Але й тут маємо багато дивного. Виявляється, досить було оголосити, що високопосадовець в уряді Миколи Азарова Андрій Богдан держслужбовцем не був, і він безперешкодно став главою офісу президента Володимира Зеленського. А невдовзі, з усього видно, люстрація галопом проскаче по країні. Тільки охопить вона не колишніх компартійних апаратник ів, кадебістських стукачів, не чиновників, ментів, прокурорів та суддів часів Януковича, а тих, хто відновлював армію, боронив і будував державу. «Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, Юрій Шухевич та Дмитро Ярош, волонтер Тетяна Ричкова, діючі міністри Степан Полторак та Павло Клімкін, десятки інших представників нової сучасної української політики, які довели реальними справами свій професіоналізм і любов до України – усі вони можуть бути люстровані відповідно до озвучених критеріїв», — прокоментував законопроєкт експрезидент Петро Порошенко, який теж, коли такий закон буде ухвалено, не уникне люстрації. І Андрій Парубій не уникне, і багато інших. До списку люстрованих увійдуть і виборні посади, чого нема й не могло бути в законі про очищення влади, який діє нині. Аби не було різнобою, передбачені зміни до низки інших законів — «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори президента України», «Про місцеві вибори», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Оглядачі відзначають: до люстраційного списку внесено багато українських політиків, яких дуже не любить президент РФ Володимир Путін. Зокрема, на колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова за те, що протистояв російській агресії, в РФ відкрили кримінальне провадження. І тут мають намір «очистити владу» від нього. Такий збіг дуже промовистий. «Патріотичних, дієвих та ефективних політиків хочуть замінити на маріонеток, що будуть виконувати накази Кремля», — прокоментував наміри Зеленського Петро Порошенко. Спільну заяву зробили посли Великої сімки в Україні. Зазначили, що політична ротація є нормою в демократичних країнах. Але не дискримінаційні заборони для всіх, хто працював у законодавчій та виконавчій владі. Та думка Великої сімки навряд чи вплине на позицію Зеленського. Коли російські військові вбивали чеченців, часто звучав такий термін: «зачистка території». Дуже він підходить і до нинішньої ситуації в Україні. Переможно ввірвавшись на Банкову, Зеленський тепер прагне зачистити територію. Щоб не залишилося ніякої опозиції, щоб усунути від влади всіх, хто може протистояти йому. Оптимісти мають підставу сказати: до здійснення цих намірів ще далеко. Коли запрацює Верховна Рада нової каденції, законопроєкт доведеться подавати повторно. Але хіба це важко зробити? Адже він уже готовий. М. ЛУКАШКЕВИЧ.