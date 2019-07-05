Змінено порядок ведення Реєстру неприбуткових установ

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. 29 травня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 22 травня 2019 за номером 423 «Про внесення змін до постанови КМУ від 13 липня 2016 року за номером 440», якою внесено зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

Змінами передбачено, що реєстраційна заява за формою №1-РН та документи, які додаються до неї для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, розглядають протягом трьох робочих днів із дня їх отримання. До змін було 14 календарних днів.

У новій редакції викладено реєстраційну заяву платника податку за формою №1-РН, яку подають для реєстрації, змін або виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій та передбачено зазначення відомостей щодо місцезнаходження неприбуткової організації.

Окрім того, неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з реєстру. Запит про отримання витягу з реєстру за формою згідно з додатком 3 до порядку подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації. Всі розділи запиту підлягають заповненню.

Витяг безоплатно надається протягом трьох робочих днів та міститиме відомості про неприбуткову організацію або повідомлення про відсутність відомостей у реєстрі.

Усі записи до реєстру вносяться контролюючим органом на підставі прийнятих рішень, тому навіть за відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган протягом трьох робочих днів із дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви приймає відповідне рішення про включення (повторне включення) неприбуткової організації до реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості, із внесенням запису до реєстру, але без спрямування неприбутковій організації примірника такого рішення.

Більш детально про це йдеться у листі ДФС України від 25 червня 2019 року за номером 20139/7/99/99-15-02-01-17.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області