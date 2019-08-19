А ми не скотимося?

У Москві, в театрі «Современник » ставили виставу. Роль Д’Артаньяна мав виконувати актор Дмитро Смолєв. Але перед початком вистави режисер повідомив: замість цього актора буде задіяний інший. І причину вказав: Дмитро Смолєв тільки що затриманий. Потім був суд, актор отримав вісім діб арешту. Таку кару призначають за дрібне хуліганство. А митцеві за що вона? Перебрав із спиртним, побився з кимось, меблі в театрі трощив? Ні перше, ні друге, ні третє. Роль грав, тобто своєю справою займався. Того разу зображав п’яного працівника автоінспекції, і ролик потрапив у соцмережі. За це артистові і «вліпили». Дискредитував високе звання працівника російської поліції, хуліганство… А найцікавіше — незаконно вдягнув поліцейську форму. Оце звинувачення! А як же мали вийти перед кінокамерами Каневський, що перевтілився в оперативника Томина, чи Нікулін, який грав роль міліцейського кінолога? За логікою московського судді треба було пересадити з десяток акторів, котрі знімалися в «Сімнадцяти миттєвостях весни». І не на вісім діб, а довгі роки, адже вони одягли форму ворогів. Така в Росії шана акторам, така плата за талант. Шістнадцятирічний чеченець Магомет Ахматов — не актор. Він ще в школі навчається. Але задумується над питаннями, які хвилюють дорослих. І одного разу в соцмережах покритикував Кадирова. Буря знялася! Особу Магомета встановили правоохоронні органи. Додому до хлопця приперлися духовні особи і світські, журналісти. Школяр мусив перед телекамерами слізно пробачення просити, визнавали свою вину мама й дядько хлопця — не догледіли, мовляв, надалі помилки у вихованні врахують. А ображений Кадиров велів посилити контроль за тим, що потрапля є до соцмереж. Такі справи із свободою слова в РФ. У нас ще по-іншому. Але… В Рівному затримали двох підлітків за те, що тримали плакат з вимогою відставки президента. Якось дивно почався період правління нового глави держави. А що далі буде? Чи не скотимося до рівня Росії? М. ЛУКАШКЕВИЧ.