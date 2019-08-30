Більшість підприємців обрали другу групу єдиного податку

Станом на початок серпня 2019 року на обліку в головному управлінні ДФС у Тернопільській області перебували 34427 фізичних осіб — підприємців. Понад 96 відсотків із них (33114 платників) здійснюють діяльність та сплачують податкові платежі.

П’ята частина приватних підприємців (6747 осіб) застосовує загальну систему оподаткування, а 26367 (80 відсотків) — спрощену систему оподаткування.

Більшість бізнесменів, які обрали єдиний податок, надали перевагу другій групі спрощеної системи оподаткування. Таких є 13290 осіб. Третю групу обрали 8195 підприємців. Першу групу єдиного податку застосовують 4882 особи.

Спрощена система оподаткування належить до спеціальних податкових режимів і регулюється главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України. Вибір групи єдиного податку залежить від обсягу доходу, кількості найманих працівників та виду діяльності.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області