Бізнес працює

У січні-липні 2019 року платники податків Тернопільщини сплатили до бюджетів усіх рівнів три мільярди 866,6 мільйона гривень податкових платежів, що перевищило очікування на 56,3 мільйона. Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом до зведеної казни спрямовано платежів на 605,6 мільйона гривень більше. Із загальної суми надходжень до державного бюджету надійшов один млрд 551,1 мільйона гривень, місцеві ж отримали два мільярди 315,4 мільйона гривень, що відповідно на 195,9 та 409,7 мільйона більше.

Вагому частку в доходах держбюджету склали надходження з податку на додану вартість — 643,5 мільйона гривень (на 41,8 мільйона більше, ніж торік за сім місяців) та податку на прибуток — 141 мільйон гривень, що на 17,8 мільйона грн більше.

Серед основних бюджетоформуючих податків місцевих скарбниць — податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали один мільярд 579,4 мільйона гривень, що на 306 мільйонів більше, ніж у 2018 році. Крім цього, місцеві бюджети отримали 204,9 мільйона гривень плати за землю, що більше на 35,1 мільйона.

На думку керівника фіскального відомства області зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів — результат усвідомлення платниками необхідності сплачувати податки доброчесно та в повному обсязі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області