Чемпіонату світу з водно-моторного спорту 2019 у Тернополі

24-25 серпня на Набережній тернопільського ставу відбудеться Чемпіонат світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» у класах F500, F-250 та F-125. Організовує захід Тернопільська міська рада та Національна федерація водно-моторного спорту ЗУкраїни.
Змагання Чемпіонату будуть проходити у суботу-неділю, 24-25 серпня. Тренування стартуватимуть з 08:00 ранку.
Чемпіонат світу з водномоторного спорту HYDRO GP Ternopil
(F-500 WC, F-250 WC «Massimo Rossi Memorial» and F-125 WC)
Субота, 24.08.2019 р.
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07.30 – 08.00 год.
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Реєстрація головної суддівської колегії, технічна перевірка
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08.00 – 08.15 год.
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Брифінг пілотів
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08.15 – 09.00 год.
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Вільні тренування F 125
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09.00 – 09.45 год.
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Вільні тренування F 250
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09.45 – 10.45 год.
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Вільні тренування F 500
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10.45 – 11.45 год.
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Кваліфікаційні заїзди F 125
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11.45 – 12.45 год.
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Кваліфікаційні заїзди F 250
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12.45 – 13.45 год.
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Кваліфікаційні заїзди F 500
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13.45 – 15.00 год.
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Перерва
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15.00 – 15.30 год.
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Змагальні заїзди F 125 (1 коло)
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15.30 – 16.00 год.
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Змагальні заїзди F 250 (1 коло)
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16.00 – 16.30 год.
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Змагальні заїзди F 500 (1 коло)
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19.00 год.
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Закриття стартово-технічної зони
Неділя, 25.08.2019 р.
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08.15 – 08.30 год.
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Брифінг пілотів
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08.30 – 09.30 год.
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Вільні тренування F 125
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09.30 – 10.30 год.
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Вільні тренування F 250
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10.30 – 11.30 год.
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Вільні тренування F 500
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11.30 – 12.00 год.
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Змагальні заїзди F 125 (2 коло)
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12.00 – 12.30 год.
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Змагальні заїзди F 250 (2 коло)
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12.30 – 13.00 год.
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Змагальні заїзди F 500 (2 коло)
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13.00 – 14.00 год.
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Перерва
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14.00 – 14.30 год.
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Змагальні заїзди F 125 (3 коло)
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14.30 – 15.00 год.
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Змагальні заїзди F 250 (3 коло)
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15.00 – 15.30 год.
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Змагальні заїзди F 500 (3 коло)
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18.30 год.
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Церемонія нагородження (головна сцена)