Чемпіонату світу з водно-моторного спорту 2019 у Тернополі

24-25 серпня на Набережній тернопільського ставу відбудеться Чемпіонат світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» у класах F500, F-250 та F-125. Організовує захід Тернопільська міська рада та Національна федерація водно-моторного спорту ЗУкраїни.

Змагання Чемпіонату будуть проходити у суботу-неділю, 24-25 серпня. Тренування стартуватимуть з 08:00 ранку.

Чемпіонат світу з водномоторного спорту HYDRO GP Ternopil

(F-500 WC, F-250 WC «Massimo Rossi Memorial» and F-125 WC)

Субота, 24.08.2019 р.

07.30 – 08.00 год. Реєстрація головної суддівської колегії, технічна перевірка 08.00 – 08.15 год. Брифінг пілотів 08.15 – 09.00 год. Вільні тренування F 125 09.00 – 09.45 год. Вільні тренування F 250 09.45 – 10.45 год. Вільні тренування F 500 10.45 – 11.45 год. Кваліфікаційні заїзди F 125 11.45 – 12.45 год. Кваліфікаційні заїзди F 250 12.45 – 13.45 год. Кваліфікаційні заїзди F 500 13.45 – 15.00 год. Перерва 15.00 – 15.30 год. Змагальні заїзди F 125 (1 коло) 15.30 – 16.00 год. Змагальні заїзди F 250 (1 коло) 16.00 – 16.30 год. Змагальні заїзди F 500 (1 коло) 19.00 год. Закриття стартово-технічної зони

Неділя, 25.08.2019 р.