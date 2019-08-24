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Чемпіонату світу з водно-моторного спорту 2019 у Тернополі

24.08.201924.08.2019Автор Вільне Життя
Чемпіонату світу з водно-моторного спорту 2019 у Тернополі

24-25 серпня на Набережній тернопільського ставу відбудеться Чемпіонат світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» у класах F500, F-250 та F-125. Організовує захід Тернопільська міська рада та Національна федерація водно-моторного спорту ЗУкраїни.

Змагання Чемпіонату будуть проходити у суботу-неділю, 24-25 серпня. Тренування стартуватимуть з 08:00 ранку.

Чемпіонат світу з водномоторного спорту  HYDRO GP Ternopil 

(F-500 WC, F-250 WC «Massimo Rossi Memorial» and F-125 WC)

Субота, 24.08.2019 р.

07.30 – 08.00 год.

Реєстрація головної суддівської колегії, технічна перевірка

08.00 – 08.15 год.

Брифінг пілотів

08.15 – 09.00 год.

Вільні тренування F 125

09.00 – 09.45 год.

Вільні тренування F 250

09.45 – 10.45 год.

Вільні тренування F 500

10.45 – 11.45 год.

Кваліфікаційні заїзди F 125

11.45 – 12.45 год.

Кваліфікаційні заїзди F 250

12.45 – 13.45 год.

Кваліфікаційні заїзди F 500

13.45 – 15.00 год.

Перерва

15.00 – 15.30 год.

Змагальні заїзди F 125 (1 коло)

15.30 – 16.00 год.

Змагальні заїзди F 250 (1 коло)

16.00 – 16.30 год.

Змагальні заїзди F 500 (1 коло)

19.00 год.

Закриття стартово-технічної зони

Неділя, 25.08.2019 р.

08.15 – 08.30 год.

Брифінг пілотів

08.30 – 09.30 год.

Вільні тренування F 125

09.30 – 10.30 год.

Вільні тренування F 250

10.30 – 11.30 год.

Вільні тренування F 500

11.30 – 12.00 год.

Змагальні заїзди F 125 (2 коло)

12.00 – 12.30 год.

Змагальні заїзди F 250 (2 коло)

12.30 – 13.00 год.

Змагальні заїзди F 500 (2 коло)

13.00 – 14.00 год.

Перерва

14.00 – 14.30 год.

Змагальні заїзди F 125 (3 коло)

14.30 – 15.00 год.

Змагальні заїзди F 250 (3 коло)

15.00 – 15.30 год.

Змагальні заїзди F 500 (3 коло)

18.30 год.

Церемонія нагородження (головна сцена)