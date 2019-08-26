Чемпіоном світу з водно-моторного спорту у Тернополі став уродженець Італії Клаудіо Фанзіні

Чемпіонат світу з водно-моторного спорту 2019 відбувався впродовж двох днів – 24 та 25 серпня – у Тернополі. Змагалися 37 команд з 14 країн у класах F-500, F-250 та F-125.

Цього року тернополяни побачили нагородження Чемпіона світу у класі F-250, адже саме останній етап Чемпіонат світу у цьому класі відбувався у Тернополі. У класах F-500 та F-125 були нагороджені переможці, як кращі лише в одному з чотирьох етапів.

Міський голова Сергій Надал нагородив переможців спільно з президентом Національної федерації водно-моторного спорту України Віктором Шемчуком, комісаром Міжнародного водно-моторного союзу та представником генерального партнера змагань – компанії «Креатор-Буд».

«Впродовж двох днів Тернопіль був центом Чемпіонату світу з водно-моторного спорту і ми мали честь приймати кращих гонщиків з усього світу. Також ми маємо можливість побачити нагородження Чемпіона світу у класі F-250, а це означає, що на Набережній ставу з’явиться ще одна Зірка чемпіона, – зазначив Сергій Надал. – Впродовж цих днів тисячі тернополян мали змогу побачити видовищні змагання на воді, тож від імені усіх жителів нашого міста запрошую усіх суддів та учасників наступного року відвідати Тернопіль».

ПЕРЕМОЖЦІ ЕТАПІВ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ З ВОДНО-МОТОРНОГО СПОРТУ 2019 У ТЕРНОПОЛІ

F-125:

1 – SEBASTIAN KECINSKI (POL)

2 – HENRYK SYNORACKI (POL)

3 – VIKTOR LUBENOV (BUL)

F–250:

1 – CLAUDIO FANZINI (ITA)

2 – ANDREA ONGARI (ITA)

3 – DAVID LOUKOTKA (CZE)

F–500:

1 – ATTILA HAVAS (HUN)

2 – MARIAN JUNG (SVK)

3 – MILEN MARINOV (BUL)

ЧЕМПІОНИ СВІТУ З ВОДНО-МОТОРНОГО СПОРТУ

у класі F–250:

1 – CLAUDIO FANZINI (ITA)

2 – ANDREA ONGARI (ITA)

3 – INGO HEPNER (GER)